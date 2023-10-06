Кабмин одобрил трубопроводный экспорт дизтоплива для ряда производителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ в качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива одобрило трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом", – говорится в сообщении.

При этом экспортеры должны соблюдать обязательное условие, при котором объем поставляемого ими топлива на российский рынок должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

Временный запрет на экспорт нефтепродуктов ранее был принят российским правительством с целью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие страны позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

Спустя некоторое время вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на отечественном топливном рынке стабилизируется. Оптовые цены на нефтепродукты снизились во всех регионах страны.



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