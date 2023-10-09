Новак сообщил о сохранении запрета на экспорт российского бензина

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Ограничение на экспорт из страны бензина и отправки за границу дизельного топлива по железнодорожным путям еще сохраняются в РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с Михаилом Мишустиным.

По его словам, это необходимо для того, чтобы продолжить сохранять продукцию внутри рынка и не допустить роста оптовых цен. Кроме того, как утверждает Новак, правительство частично смягчило запрет на экспорт дизеля, чтобы не произошло затоваривания на российском рынке.

Новые меры на рынке топлива, включая демпфер, поспособствуют насыщению внутреннего рынка и приведут к его стабильности, отметил вице-премьер РФ.

При этом он подчеркнул, что с помощью введенного ограничения на экспорт топлива из РФ, который был объявлен кабмином России с 21 сентября, удалось насытить внутренний рынок, поэтому цены на топливо упали уже в 81 регионе.

"Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16–21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тысячи рублей за тонну, по стране – это примерно на 8%", – рассказал Новак.

Также он сообщил, что заградительная пошлина на все виды нефтепродуктов будет введена после снятия ограничений на экспорт топлива и не затронет основные нефтеперерабатывающие предприятия, мощность которых достигает более 1 миллиона тонн в год.

"Чтобы пресечь возможность вывоза нефтепродуктов, которые предназначены для внутреннего рынка, введена заградительная пошлина 50 тысяч рублей на тонну на все виды нефтепродуктов. Это касается экспортеров, не являющихся производителями нефтепродуктов", – подчеркнул вице-премьер РФ.

С помощью введенной пошлины можно будет в дальнейшем пресечь попытки перекупщиков заранее покупать топливо для экспорта и запретить вывоз топлива под видом других нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 октября коэффициент топливного демпфера повышается с 0,5 до 1,0. Это, как ожидается, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен на топливо и обеспечить насыщение им внутреннего рынка.

Между тем с конца сентября по аналогичным соображениям в РФ действует временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизеля за рубеж позволит стабилизировать цены на нефтепродукты в России.

Правительство РФ утвердило дополнительные меры для стабилизации рынка топлива