Правительство РФ с 1 октября восстанавливает топливный демпфер

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Правительство РФ решило внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы с 1 октября вернуть топливный демпфер. Об этом рассказали в пресс-службе российского кабмина.

Власти подчеркнули, что изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 поможет поднять сумму, которую будут выплачивать нефтеперерабатывающим предприятиям в качестве компенсации по выпадающим доходам от торговли моторного топлива на внутреннем рынке.

"Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", – добавили в пресс-службе.

До этого нефтяники получали демпфер, если отправляли топливо на рынок РФ по цене, которая была не больше точки отсечения. Почти весь сентябрь продукцию на бирже продавали намного выше этой градации. При этом с сентября было введено изменение механизма, благодаря которому уменьшились выплаты по топливному демпферу на 50%.

Ранее в качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива кабмин также одобрил трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Экспортеров обязали следовать условию, при котором объем поставляемого ими топлива должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

С конца сентября в РФ действует временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагается, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

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