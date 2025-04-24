24 апреля, 16:15Технологии
ИИ для автоматического создания презентаций появился в PowerPoint
Фото: depositphotos/jannystockphoto
Компания Microsoft добавила новую функцию в PowerPoint, благодаря которой пользователи могут создавать презентации с использованием ИИ-помощника Copilot. Об этом сообщает издание Windows Central.
Теперь генерировать слайды можно на основе текстового запроса или анализа содержимого существующего файла. Как отметила компания, ИИ-помощник способен помочь в создании отточенных, привлекательных и эффективных слайдов. Он может быстро преобразовать идею или документ в оформленный слайд.
Для этого пользователям необходимо зайти во вкладку "Главная" в приложении и нажать на опцию "Новый слайд с Copilot". Также можно воспользоваться кнопкой Copilot и выбрать "Добавить слайд".
Как отмечается, в настоящее время такая функция поддерживается только документами Microsoft Word.
У нового функционала пока еще имеются ограничения. Он не может выполнять такое форматирование слайдов, как выбор шрифтов, цветов, фонов или изображений. Ожидается, что в будущем функцию ИИ-помощника расширят.
Для использования новой опции необходимо наличие лицензии на нее.
Ранее стало известно, что корпорация Microsoft приняла решение прекратить поддержку сервиса заметок OneNote для пользователей Windows 10 с 14 октября текущего года. Осенью также завершится поддержка и самой операционной системы.
В связи с этим пользователям рекомендовали обновиться до актуальной ОС – Windows 11, либо перейти на версию OneNote для настольных персональных компьютеров.
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