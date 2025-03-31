Синий "экран смерти" станет зеленым в Windows 11

Фото: blogs.windows.com

Корпорация Microsoft в обновлениях операционной системы Windows 11 решила заменить синий "экран смерти" (BSoD), появляющийся при сбоях системы, на зеленый. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Мы представляем обновленный и оптимизированный интерфейс для случаев непредвиденной перезагрузки системы. Он еще лучше отражает принципы дизайна Windows 11 и отвечает нашей главной цели – максимально быстро возвращать пользователям доступ", – говорится в сообщении.

В обновленном интерфейсе нет грустного смайлика и QR-кода. При этом изначально планировалось заменить синий "экран смерти" на черный.

Ранее Microsoft подтвердила отключение Skype в мае 2025 года. Как пояснили в компании, вместо Skype упор будет сделан на Microsoft Teams. В новом приложении пользователи получат те же основные функции – личные и групповые звонки, обмен файлами и сообщениями.

Кроме того, Teams позволит проводить онлайн-собрания, управлять календарем, а также создавать и присоединяться к сообществам.