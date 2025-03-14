The Verge: "Блокнот" в Windows получил ИИ-функции

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Американская корпорация Microsoft добавила функцию создания кратких изложений с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в текстовый редактор "Блокнот", сообщает The Verge.

Отмечается, что для использования новой функции нужно выделить текст, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию "Краткое изложение". Новый инструмент также позволяет регулировать длину изложений. Однако, как и другие ИИ-функции в Windows 11, нововведение требует входа в учетную запись Microsoft.

Корпорация тестирует и другие новинки, в том числе возможность просмотра недавно закрытых файлов в "Блокноте". Инструмент обрезки, в свою очередь, получил опцию "рисовать и удерживать", которая автоматически выравнивает линии, стрелки и фигуры.

Ранее Microsoft подтвердила отключение мессенджера Skype в мае этого года. В компании уточнили, что внимание будет сосредоточено на платформе Microsoft Teams для общения и совместной работы.

В этом приложении пользователи получат основные функции Skype – личные и групповые звонки, обмен файлами и сообщениями. Также Teams позволит проводить онлайн-собрания, управлять календарем, создавать и присоединяться к сообществам.