Новые функции появятся в приложении "Метро Москвы" в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые функции будут добавлены в приложение "Метро Москвы" в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Ежемесячно приложением "Метро Москвы" пользуется более 2,5 миллиона пассажиров. Оно позволяет строить маршруты, управлять платежными средствами или выбирать наиболее свободный вагон метро в режиме онлайн", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в прошлом году в приложении появилась опция оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), а также открылся доступ к виртуальному аналогу карты "Тройка". В 2025-м горожане смогут сочетать разные виды общественного транспорта во время построения маршрута, уточнил Ликсутов.

Кроме того, гражданам предоставят возможность построить маршруты с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые можно будет арендовать прямо в приложении "Метро Москвы". Также обновится дизайн сервиса. Он станет более стильным и интуитивно понятным.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности добавил, что по поручению Сергея Собянина цифровые сервисы будут и дальше развиваться для комфорта пассажиров.

Между тем в столичном метрополитене начали тестировать системы оплаты цифровыми рублями через QR-код. По словам Ликсутова, участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт "Тройка" и пополнили их баланс цифровыми рублями в кассе.

Такой механизм значительно упрощает процесс покупки. Теперь покупателю нужно лишь зайти в банковское приложение и отсканировать камерой своего телефона единый статичный QR-код, размещенный в кассовой зоне. После этого остается выбрать цифровой рубль или СБП и подтвердить платеж.