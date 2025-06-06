Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена после DDoS-атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Работа сайта и мобильного приложения Российских железных дорог (РЖД) восстановлена после DDoS-атаки. Пассажиры могут вновь приобрести билеты с помощью данных ресурсов, сообщила пресс-служба компании.

При этом в РЖД уточнили, что из-за непрекращающихся атак и высокой нагрузки на сайт и приложение пользователи еще могут фиксировать отдельные затруднения. Тем не менее специалисты продолжают работу над обеспечением бесперебойного доступа к сервисам компании.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание", – сказано в заявлении РЖД.

О сбое в работе сайта и мобильного приложения РЖД стало известно 6 июня. Жалобы о неполадках поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской и Ленинградской областей, а также из Республики Мордовия.

Однако кассы на станциях и вокзалах продолжали работать в штатном режиме, а продажа билетов осуществлялась без перебоев.

