04 июня, 12:22Технологии
Мобильный интернет перестал работать в Ростовской области
Фото: depositphotos/tatsianama
Масштабные сбои в работе мобильного интернета зафиксированы в Ростовской области. Жители жалуются на проблемы с загрузкой приложений и на отсутствие доступа к мессенджерам, пишет 161.RU.
Сотовые операторы признали проблемы, уточнив, что они затрагивают все компании. Например, в "Билайне" отметили, что связь в регионе работает нестабильно из-за внешних факторов, в связи с чем рекомендовали жителям пользоваться Wi-Fi для выхода в интернет.
В свою очередь, в "МегаФоне" отметили, что сеть компании работает в штатном режиме, добавив, что никаких ограничений со стороны оператора нет.
"Трудности возникли по независящим от нас причинам", – пояснили в пресс-службе.
Согласно данным портала Downdetector.ru, в Ростовской области пользователи сталкиваются с проблемами при использовании мобильного интернета также от МТС и Т2.
Представитель правительства Ростовской области в беседе с РИА Новости объяснил ситуацию проведением мероприятий по обеспечению безопасности в регионе. Он попросил горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Немногим ранее схожая ситуация наблюдалась и в Московской области. Мобильная связь также работала "с перерывами" по независящим от оператора причинам.
До этого мобильный интернет временно отключали в Липецкой области. Власти объяснили, что соответствующее решение было принято военными в целях безопасности. При этом стационарный интернет и Wi-Fi продолжали работать в штатном режиме.