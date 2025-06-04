Мобильный интернет перестал работать в Ростовской области

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Масштабные сбои в работе мобильного интернета зафиксированы в Ростовской области. Жители жалуются на проблемы с загрузкой приложений и на отсутствие доступа к мессенджерам, пишет 161.RU.

Сотовые операторы признали проблемы, уточнив, что они затрагивают все компании. Например, в "Билайне" отметили, что связь в регионе работает нестабильно из-за внешних факторов, в связи с чем рекомендовали жителям пользоваться Wi-Fi для выхода в интернет.

В свою очередь, в "МегаФоне" отметили, что сеть компании работает в штатном режиме, добавив, что никаких ограничений со стороны оператора нет.

"Трудности возникли по независящим от нас причинам", – пояснили в пресс-службе.

Согласно данным портала Downdetector.ru, в Ростовской области пользователи сталкиваются с проблемами при использовании мобильного интернета также от МТС и Т2.

Представитель правительства Ростовской области в беседе с РИА Новости объяснил ситуацию проведением мероприятий по обеспечению безопасности в регионе. Он попросил горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Немногим ранее схожая ситуация наблюдалась и в Московской области. Мобильная связь также работала "с перерывами" по независящим от оператора причинам.

До этого мобильный интернет временно отключали в Липецкой области. Власти объяснили, что соответствующее решение было принято военными в целях безопасности. При этом стационарный интернет и Wi-Fi продолжали работать в штатном режиме.