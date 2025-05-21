Мобильный интернет временно отключен в Липецкой области в целях безопасности

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В Липецкой области временно отключили мобильный интернет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. <...> Как только обстановка позволит – доступ к мобильному интернету будет восстановлен", – отметил глава Липецкой области.

Артамонов также отметил, что стационарный интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.

Ранее был зафиксирован сбой в работе операторов связи МТС, "МегаФон", "Билайн" и "Теле2". Многие пользователи указали на общий сбой и на перебои в работе мобильных приложений.

Жалобы о неполадках поступали из Москвы, а также Липецкой, Московской, Владимирской, Владимирской, Архангельской и иных областей.