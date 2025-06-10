Сервисы НСПК заработали в штатном режиме после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисы Национальной системы платежных карт (НСПК) работают в штатном режиме после сбоя. Об этом сообщила пресс-служба Системы быстрых платежей (СБП).

Уточняется, специалисты зафиксировали снижение скорости обработки операций, после чего оперативно устранили проблему.

Сбой в работе СБП произошел 10 июня. Большая часть жалоб поступила от жителей Марий Эл, Белгородской области, Санкт-Петербурга, Калмыкии и Москвы.

В основном пользователи сообщали о неполадках в самом сервисе, сбое сайта, проблемах с мобильным приложением и об общем сбое.

Ранее жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области столкнулись с массовыми сбоями в сотовой связи и мобильном интернете. За сутки на проблемы пожаловались 9 тысяч человек.