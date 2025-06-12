Google восстановила доступ ко всем своим сервисам после сбоя

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Специалисты Google восстановили доступ к своим сервисам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Проблемы с работой почты, календаря, облачного сервиса и документов были устранены. Компания также принесла извинения за неудобства пользователям.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Google, Twitch, Cloudflare и других онлайн-сервисов с 21:34 по московскому времени в четверг, 12 июня. При этом жалобы поступают по всему миру, в том числе из России, Германии, Испании и Болгарии.