Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 23:32

Технологии

Google восстановила доступ ко всем своим сервисам после сбоя

Фото: depositphotos/prykhodov

Специалисты Google восстановили доступ к своим сервисам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Проблемы с работой почты, календаря, облачного сервиса и документов были устранены. Компания также принесла извинения за неудобства пользователям.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Google, Twitch, Cloudflare и других онлайн-сервисов с 21:34 по московскому времени в четверг, 12 июня. При этом жалобы поступают по всему миру, в том числе из России, Германии, Испании и Болгарии.

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика