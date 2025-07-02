Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи соцсети X пожаловались на масштабный сбой, следует из данных сайта Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 16:30 по московскому времени. Больше всего жалоб было зарегистрировано в США. Там о проблемах заявили свыше 16 тысяч пользователей. Также с неполадками столкнулись владельцы аккаунтов из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Бразилии, Мексики, Индии и других стран.

Чаще всего сообщается о сбое в работе приложения и сайта социальной сети, а также о проблемах при соединении с сервером, публикации постов и входе в учетную запись.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Google, Twitch, Cloudflare и других онлайн-сервисов. Жалобы поступали со всего мира, включая РФ, ФРГ, Испанию и Болгарию.

Позже специалисты Google смогли восстановить доступ к своим сервисам. Компания принесла извинения за неудобства.

