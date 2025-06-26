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Сбой в приложении "РЖД Пассажирам" связан с техническими причинами, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом сайт РЖД, другие веб-приложения и кассы, расположенные на вокзалах и станциях, продолжают работать в обычном режиме. В пресс-службе заверили, что в настоящее время специалисты работают над устранением всех возникших неполадок.

О проблемах в работе сервиса стало известно днем 26 июня. Жалобы поступали из разных регионов: Санкт-Петербурга – 12%, Москвы – 11%, Самарской и Псковской областей – по 6%.

Больше всего (57%) пользователи сообщали о затруднениях с доступом к сайту. При этом неполадки в мобильном приложении указывали только 38%.

Схожая ситуация наблюдалась в начале месяца. Тогда сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке. Устранение перебоев заняло сутки. В связи с этим пассажирам рекомендовали обращаться за услугами в кассы на вокзалах и станциях.