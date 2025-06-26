Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения РЖД

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Сбой зафиксирован в работе сервисов ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Жалобы поступают от пользователей из разных регионов страны. Из них лидирует Санкт-Петербург с 12% сообщениями, на втором месте расположилась Москва – 11%. На третьем месте оказались Самарская и Псковская области – оттуда зафиксировано по 6% жалоб.

Больше всего пользователей указывают на проблемы с доступом к сайту – 57%. Еще 38% отмечают неполадки в мобильном приложении и 1% – в личном кабинете.

Немногим ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке. Тогда перебои наблюдались в течение одного дня. В связи с этим пассажирам рекомендовали обращаться за услугами в кассы на вокзалах и станциях.

До этого схожая ситуация произошла в приложении Сбербанка. Количество жалоб за сутки достигло как минимум 2 231. Больше всего их поступило из Тверской области (7%), Москвы (6%), Нижегородской области и Санкт-Петербурга (по 4%), Ленобласти (3%). Основной проблемой указывалась невозможность перевода денег.