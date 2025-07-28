Роскомнадзор заявил, что не фиксирует DDoS-атаки на "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, не фиксируют DDoS-атаки на сайт и приложение портала "Госуслуги". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В работе портала "Госуслуги" в понедельник, 28 июля, произошел сбой. Согласно платформе Downdetector, на проблемы жаловались пользователи из Москвы (20%), Тюменской области (9%), Ямало-Ненецкого автономного округа (7%), Калужской (7%) и Челябинской (5%) областей.

Больше всего пользователей заявляли о сбое на сайте (59%), в мобильном приложении (22%), личном кабинете (11%) и сервисе оповещений.

До этого в Крыму были зафиксированы проблемы со связью из-за DDoS-атаки. Кибератака пришлась на крупных операторов фиксированной связи.

