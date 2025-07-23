В Крыму зафиксированы проблемы со связью из-за DDoS-атаки

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В Крыму зафиксирована массированная DDoS-атака, вызвавшая проблемы со связью, сообщает пресс-служба Мининформа региона.

Кибератака пришлась на крупных операторов фиксированной связи. При этом технические специалисты уже проводят все необходимые мероприятия для восстановления стабильной работы сервисов.

Ранее проблемы возникли в работе Системы быстрых платежей (СБП). Жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Нижегородской и Московской областей. Пользователи не могли переводить деньги и оплачивать счета.

Выяснилось, что причиной стал инцидент в работе провайдера. Позже сервисы СБП заработали в штатном режиме.

