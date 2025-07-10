Сбой произошел в работе СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП), свидетельствуют данные портала Downdetector.

Жалобы пользователей поступили из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (6%), Новосибирской (4%), Нижегородской (4%) и Московской (3%) областей. Граждане заметили неполадки в работе сервиса (81%), сайта (7%) и мобильного приложения (7%).

Россияне указали, что не могут переводить деньги и оплачивать счета. Общее число жалоб на 16:20 по московскому времени составило 1 393.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) ТАСС заявили, что время обработки операций в СБП увеличено из-за инцидента на стороне провайдера.

"Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме", – добавили там.

Накануне сбой произошел в работе мессенджера Telegram. О неполадках сообщили жители Новосибирской, Магаданской и Иркутской областей, Красноярского края и Республики Тыва. Пользователи жаловались на сбой мобильного приложения, системы оповещений, сайта и личного кабинета.