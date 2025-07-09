Сбой произошел в работе мессенджера Telegram

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Сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram, следует из данных портала Downdetector.

По состоянию на 20:40 по московскому времени на работу мессенджера поступило 1 213 жалоб. Неполадки отмечают жители Новосибирской области (20%), Красноярского края (10%), Республики Тыва (8%), Магаданской и Иркутской областей (7 и 9%).

Большинство пользователей сообщают о сбое мобильного приложения (37%). Кроме того, проблемы возникают в работе системы оповещений (32%), сайта (21%), личного кабинета (4%). Еще 3% уточнили, что заметили общий сбой в мессенджере.

Неполадки в работе Telegram ранее фиксировали 7 июля. В основном жалобы поступали от жителей Москвы. Также сообщения о проблемах приходили из Московской и Курской областей, Санкт-Петербурга. Затруднения наблюдались в загрузке приложения, сайта и системы уведомлений.

Тогда же сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Его заметили пользователи из Москвы, Татарстана, а также из Челябинской и Московской областей. Большинство жалоб были связаны с работой мобильного приложения и поступлением оповещений.