Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте". Это следует из данных портала Downdetector.

Жалобы о неполадках поступили от пользователей из Москвы, а также из Магаданской, Костромской, Рязанской и Вологодской областей. По предварительным данным, за последний час было выявлено примерно 163 сообщения о сбое, за сутки – 2 756.

Люди жалуются на проблемы в работе сайта и мобильного приложения.

Последний раз сбой в работе "ВКонтакте" происходил днем 3 июля. От пользователей поступило свыше 4 тысяч жалоб. Кроме того, были выявлены неполадки в "VK Видео".

Представители компании подтвердили наличие проблем с загрузкой соцсети в некоторых регионах. Однако спустя время работа соцсети "ВКонтакте" была восстановлена.

