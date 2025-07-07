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Сбой произошел в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Это следует из данных сервиса Downdetector.

Основная часть жалоб о неполадках с Telegram поступает от пользователей из Москвы. Кроме того, сообщения о сбое фиксируются из Московской и Курской областей, а также из Санкт-Петербурга. Проблемы наблюдаются с загрузкой приложения и сайта, а также с поступлением уведомлений.

О перебоях в WhatsApp сообщили пользователи из Москвы, Татарстана, а также из Челябинской и Московской областей. Большинство жалоб связано с проблемами в работе мобильного приложения и поступлением оповещений. Однако некоторые фиксируют общий сбой, неполадки с доступом в сам сервис и к сайту.

Сбой в работе Telegram и WhatsApp также фиксировался в пятницу, 4 июля. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы. Также о неполадках сообщали жители Подмосковья, Хабаровского края, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Курской областей и других регионов.

В субботу, 5 июля, тоже наблюдался сбой в работе Telegram и WhatsApp. С неполадками столкнулись в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

