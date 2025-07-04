Сбои произошли в Telegram и WhatsApp

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Сбои произошли в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом следует из данных сайта "Сбой.рф".

Общее число жалоб на работу WhatsApp за последние 24 часа составило 110. Наибольшие проблемы с доступом в мессенджер зафиксированы в Москве – 77%. Также о трудностях заявляли жители Подмосковья, Хабаровского края, Свердловской, Смоленской, Ростовской и Владимирской областей.

Количество сообщений о неполадках в Telegram достигло 298. На проблемы в основном жалуются жители Москвы – 63%. Со сбоем столкнулись пользователи из Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Воронежской, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Курской, Челябинской и Свердловской областей, а также других регионов страны.

Ранее пользователи заявляли о сбое в работе соцсети "ВКонтакте", фиксировались неполадки у сервиса "VK Видео". Кроме того, были проблемы с доступом к соцсети Х. Позднее работа "ВКонтакте" была восстановлена, соцсеть заработала в штатном режиме.

