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Масштабный сбой зафиксирован у операторов связи. Информация об этом следует из данных портала "Сбой.РФ".

Проблемы наблюдаются у пользователей МТС, МГТС, Tele2, "Ростелекома" и "МегаФона".

В период с 13:30 по 14:30 поступило более 1,5 тысячи сообщений о неполадках в работе МТС. Чаще всего на сбой жаловались жители Москвы, Краснодарского края и Чувашии. В указанный временной промежуток также поступило около 4,3 тысячи уведомлений от москвичей о проблемах с доступом у МГТС.

Кроме того, за последний час пользователи направили более 150 сообщений о неполадках в работе Tele2. Также 356 жалоб поступило на "МегаФон". Около 318 уведомлений касались проблем с доступом у "Ростелекома".

В четверг, 3 июля, наблюдался сбой в работе "ВКонтакте". От пользователей поступило свыше 4 тысяч жалоб. Кроме того, были выявлены неполадки в "VK Видео" и соцсети Х. Перебои фиксировались в системе проведения аккредитации специалистов на сайте amt.rosminzdrav.ru.

Представители компании VK подтвердили наличие проблем с загрузкой соцсети в некоторых регионах. Однако спустя время им удалось восстановить работу "ВКонтакте".

