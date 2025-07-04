"Билайн" и "МегаФон" прокомментировали неполадки в работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Билайн" и "МегаФон" отреагировали на информацию о возникновении технических сбоев. Комментарии дали пресс-службы операторов связи.

В "МегаФоне" заявили, что все системы функционируют в штатном режиме. Однако в "Билайне" предупредили, что мобильный интернет может работать нестабильно по независящим от компании причинам. Пользователей попросили использовать Wi-Fi, а также пакет СМС для обмена сообщениями.

О масштабном сбое у операторов связи стало известно в пятницу, 4 июля. Проблемы наблюдались у пользователей МТС, МГТС, Tele2, "Ростелекома" и "МегаФона".

В период с 13:30 по 14:30 поступило более 1,5 тысячи сообщений о неполадках в работе МТС. Чаще всего на сбой жаловались жители Москвы, Краснодарского края и Чувашии. В указанный временной промежуток также поступило около 4,3 тысячи уведомлений от москвичей о проблемах с доступом у МГТС.

Кроме того, пользователи направили более 150 сообщений о неполадках в работе Tele2. Также 356 жалоб поступило на "МегаФон". Около 318 уведомлений касались проблем с доступом у "Ростелекома".

