НСПК: время обработки операций по СБП увеличено из-за инцидента в работе провайдера

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Время обработки операций по Системе быстрых платежей (СБП) увеличено из-за инцидента в работе провайдера, заявили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме", – указали в НСПК.

В пресс-службе Сбера агентству рассказали, что у клиентов по не зависящим от банка причинам могут наблюдаться трудности с отправкой и получением переводов по СБП.

При этом в Роскомнадзоре РИА Новости сообщили, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет, но всплеск жалоб на работу СБП и связанных с ней сервисов продолжается.

О сбое в работе СБП стало известно 10 июля. Пользователи жаловались, что не могут переводить деньги и оплачивать счета. Они указали на сбой сервиса, сайта и мобильного приложения. Информация о неполадках поступала из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Нижегородской и Московской областей.