10 июля, 22:41Технологии
Сервисы СБП восстановили работу после сбоя
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Сервисы Системы быстрых платежей (СБП) работают штатно после сбоя, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
Проблемы в работе СБП возникли 10 июля. Жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Нижегородской и Московской областей. Пользователи рассказывали, что не могли переводить деньги и оплачивать счета.
В НСПК пояснили, что причиной увеличения времени обработки операций по СБП стал инцидент в работе провайдера. В Сбере также предупредили граждан о трудностях с отправкой и получением переводов.
При этом в Роскомнадзоре не зафиксировали DDoS-атак на инфраструктуру НСПК.
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