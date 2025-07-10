Сервисы СБП восстановили работу после сбоя

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Сервисы Системы быстрых платежей (СБП) работают штатно после сбоя, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

Проблемы в работе СБП возникли 10 июля. Жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Нижегородской и Московской областей. Пользователи рассказывали, что не могли переводить деньги и оплачивать счета.

В НСПК пояснили, что причиной увеличения времени обработки операций по СБП стал инцидент в работе провайдера. В Сбере также предупредили граждан о трудностях с отправкой и получением переводов.

При этом в Роскомнадзоре не зафиксировали DDoS-атак на инфраструктуру НСПК.