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Сбой произошел в работе портала "Госуслуги" в понедельник, 28 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Жалобы пользователей поступили из Москвы (20%), Тюменской области (9%), Ямало-Ненецкого автономного округа (7%), Калужской (7%) и Челябинской (5%) областей.

По информации сервиса, больше всего граждане жалуются на сбой сайта (59%), мобильного приложения (22%), личного кабинета (11%) и сервиса оповещений.

Ранее сбой произошел в работе информационных систем "Аэрофлота". В авиакомпании предупредили о неполадках в аэропорту Шереметьево. В результате "Аэрофлот" отменил почти 50 пар рейсов.

Спустя время стало известно, что причиной неполадок стала хакерская атака. В Генпрокуратуре России сообщили о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных перевозчиков, которые оказывают услуги населению.

