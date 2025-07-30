"Вкусвилл" сообщил о технических неполадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Торговая сеть "Вкусвилл" столкнулась с техническими неполадками. Об этом говорится в уведомлении на сайте компании.

"Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим", – говорится в сообщении.

В мобильном приложении при переходе во вкладку каталога также высвечивается уведомление о проблемах.

В пресс-службе компании подчеркнули, что внутренний сбой не связан с кибератакой. Изменения в конфигурации отсутствуют, также нет подозрительных входов или утечки данных, добавили там.

При этом офлайн-магазины сети работают в штатном режиме.

Накануне, 29 июля, некоторые магазины сети аптек "Столички" приостановили свою работу. Кроме того, проблемы отмечались в аптечной сети "Неофарм", а в московской клинике "Семейный доктор" временно не работали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи.

Роскомнадзор завил, что не обнаружил признаков DDoS-атак на аптеки и сеть клиник. Причины произошедшего выяснялись.

