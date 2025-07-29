Московская клиника "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе

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В московской клинике "Семейный доктор" по техническим причинам временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Об этом сообщили на сайте клиники.

В настоящее время запись на прием ведется по телефону контакт-центра.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на администраторов клиники, сроки восстановления системы неизвестны. На сайте также не работает служба поддержки, попытка заказать обратный звонок не приносит результатов.

В пресс-службе головной компании "Альфа-центр здоровья" пояснили, что клиника нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена. При этом атаке были подвержены сервисы ООО "Медицинская клиника "Семейный доктор", но не головной компании "Медицина Альфастрахования".

Между тем сеть поликлиник АО "Семейный доктор" работает в штатном режиме, сообщили в телеграм-канале компании.

"Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее в работе "Почты России" также произошел сбой. Пользователи не могли получить доступ к сайту и мобильному приложению. Больше всего жалоб поступало из крупных городов и регионов центральной части страны. В частности, в Московской области было зафиксировано 18% обращений, а в Москве – 17%.

Спустя время "Почта России" вернулась к работе в обычном режиме. Представители компании подчеркнули, что сайт и мобильное приложение находятся в безопасности.

