Сбой работы произошел у "Почты России"

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Сбой произошел в работе "Почты России" 29 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Пользователи сообщают о невозможности получить доступ к официальному сайту и мобильному приложению. Большее количество обращений поступает из крупных городов, а также регионов центральной части России.

В Московской области фиксируется 18% жалоб, в Москве – 17%. Также сбои происходят в Тверской области (14%), Самарской области (11%) и в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" приостановили работу по техническим причинам. Клиентам недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности. Такая же проблема возникла у аптечной сети "Неофарм".

Сети относятся к единому холдингу "Неофарм". В компании заверили, что все функции будут восстановлены в ближайшее время для клиентов обеих сетей.

