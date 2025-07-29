"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Почта России" вернулась к работе в обычном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале госкомпании.

"Отставить панику – все ресурсы "Почты" функционируют штатно!" – говорится в сообщении.

Представители компании подчеркнули, что сайт и мобильное приложение находятся в безопасности и под полным контролем.

Сбой в работе "Почты России" произошел вечером 29 июля. Пользователи не могли получить доступ к сайту и мобильному приложению. Больше всего жалоб поступало из крупных городов и регионов центральной части страны.

В частности, в Московской области было зафиксировано 18% обращений, в Москве – 17%, в Тверской области – 14%, а в Самарской – 11%.