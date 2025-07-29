Роскомнадзор не обнаружил признаков DDoS-атак на аптеки и сеть клиник

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Роскомнадзор не обнаружил признаков DDoS-атак на сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Сбой в работе организаций зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Причины произошедшего выясняются.

В настоящий момент половина аптек сети "Столички" уже возобновила работу. Специалисты продолжают работать над восстановлением сервисов, сообщает телеграм-канал сети.

"Мы столкнулись с серьезным техническим сбоем вследствие хакерской атаки. В результате была нарушена работа аптек", – говорится в сообщении.

Восстановить работу всех аптек планируется в ближайшее время.

Некоторые магазины сети аптек "Столички" приостановили работу 29 июля. Кроме того, проблемы в работе офлайн-точек и приостановка бронирования лекарств отмечались в аптечной сети "Неофарм". При этом аптеки относятся к единому холдингу.

В свою очередь, в московской клинике "Семейный доктор" по техническим причинам временно не работали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. В головной компании "Альфа-центр здоровья" пояснили, что клиника нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена.

