Владелец "Дикси" назвал недостоверной информацию о сбоях в работе сети

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Сеть магазинов "Дикси ", входящая в группу "Магнит", работает в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Магнита".

Таким образом, торговая точка опровергла информацию, ранее появившуюся в ряде телеграм-каналов, о якобы масштабных сбоях в сети.

Ранее неполадки наблюдались в работе московской клиники "Семейный доктор". Пациенты не могли воспользоваться личным кабинетом и сервисом онлайн-записи из-за технических проблем.

Причиной стала хакерская атака, которая была оперативно нейтрализована. Утечка данных не подтверждена, однако сроки восстановления системы неизвестны.

До этого сбой произошел в работе "Почты России". Пользователи жаловались на отсутствие доступа к сайту и мобильному приложению. Менее чем через час работа госкомпании была восстановлена.