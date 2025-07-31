Сбой произошел в работе Telegram

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Массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram, число жалоб за час превысило 4,5 тысячи. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи сообщают, что после обновления мессенджера им перестали приходить уведомления и сообщения, а также не прогружаются различные медиафайлы в чатах.

На днях массовый сбой произошел в работе сети ресторанов быстрого питания Rostic's. Неполадки наблюдались в точках по всей стране. В частности, посетители сети фастфуда не могли оформить заказ ни через приложение, ни на кассах самообслуживания.

Спустя некоторое время сеть ресторанов устранила проблемы в работе IT-инфраструктуры. Теперь пользователи вновь могут оформлять заказы с помощью любых ресурсов. В компании также попросили прощения за доставленные неудобства.