Apple устранила более 30 уязвимостей безопасности в новой iOS 18.6

Фото: depositphotos/bloodua

Apple выпустило обновление операционной системы iOS 18.6 с устранением более 30 уязвимостей безопасности. Об этом пишет издание iGuides, передает "Газета.ру".

Опасные проблемы защищенности системы обнаружили внутренние инженеры компании и сторонние исследователи, о чем сообщили разработчикам. В знак благодарности Apple опубликовал список специалистов, внесших вклад в повышение безопасности.

Одной из исправленных ошибок стал сбой при отправке видео из раздела "Воспоминания" в приложение "Фото". Кроме того, в системе оказался баг, из-за которого информация из приложения "Здоровье" была недоступна после перехода на экран выключения устройства без ввода пароля.

Также разработчики повысили качество работы системы Multicast, благодаря чему снизилась нагрузка на сеть за счет улучшения многоадресной передачи данных. Для пользователей из Евросоюза обновили интерфейс установки сторонних приложений, чтобы те больше соответствовали требованиям европейского закона о цифровых рынках (DMA).

Обновление iOS 18.6 не предполагает наличие сторонних пользовательских функций для повышения безопасности, однако специалисты все же рекомендуют не пренебрегать периодической переустановкой защиты устройства.

Ранее Apple назвал возможную стоимость первого в линейке компании складного смартфона. По предварительным оценкам, сумма должна составить около 163 тысяч рублей. Ожидается, что новый гаджет выпустят в 2026 году, а в массовую продажу устройство поступит в 2027-м.