Apple Watch будут оценивать качество сна владельцев

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В коде будущей операционной системы iOS 26 нашли функцию оценки качества сна для Apple Watch. Издание MacRumors выдвинуло предположение, что компания Apple занимается разработкой новой возможности, пишет Газета.ру.

Новую функцию обнаружил автор издания Стив Мозер, когда изучал код приложения "Здоровье" на своих часах. На глаза журналисту попалось изображение с гаджетом, на экране которого отображалось число "84". Цифры окружали три полоски разных цветов, которые, как предположили СМИ, соответствуют фазам сна. Так, темно-синяя обозначает фазу глубокого сна, голубая – фазу быстрого сна, а оранжевая – время бодрствования.

По мнению Мозера, название файла Watch Focus Score говорит, что приложение изучает качество сна и выставляет оценку. Журналист также предположил, что оно может спрогнозировать состояние владельца гаджета на основе полученных данных.

Помимо этого, рядом с иконкой нового приложения заметили изображение термометра. Это может свидетельствовать о том, что в будущем Apple Watch будут собирать данные о температуре тела и другие. Однако пока компания не выпускала официальных анонсов.

В то же время по всему миру растет процент внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес. Как показывают международные исследования, уровень ИИ в работе компаний резко вырос до 72%. Как уточняется, нейросети чаще всего используют в сферах маркетинга и ИТ-отраслях.