JPMorgan: стоимость складного смартфона от Apple составит не менее 2 тыс долларов

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Apple выпустит свой первый складной смартфон в 2026 году. Его стоимость составит не менее 2 тысяч долларов, или около 163 тысяч рублей, сообщило издание MacRumors со ссылкой на аналитиков JPMorgan.

Специалисты рассказали, что складной гаджет будет иметь основной 7,8-дюймовый дисплей и дополнительный 5,5-дюймовый экран. Продажи начнутся с нескольких десятков миллионов штук в 2027 году. Еще через год в продажу поступят более 45 миллионов телефонов.

Вместе со складным смартфоном компания выпустит iPhone 18. Ожидается, что устройство окажется сильно дороже обычного за счет установки 2-нанометрового чипа, который производится в ограниченных количествах. Вероятно, передовая технология станет особенностью линейки моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Кроме того, осенью этого года выйдет iPhone 17. Однако разработчики Apple отказались от обещанного ранее антибликового покрытия. Компания столкнулась с рядом проблем при увеличении производства дисплеев с новым защитным слоем, из-за чего проект реализовать не удалось.