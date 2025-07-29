Apple впервые закроет свой магазин в Китае

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Американская компания Apple впервые закроет свой фирменный магазин в Китае, сообщила газета 21st Century Business Herald.

Уточняется, что расположенный в Даляне Apple Store прекратит работу 9 августа. Причину закрытия компания не назвала. Это был первый официальный магазин в Даляне и второй в северо-восточной китайской провинции Ляонин. Он открылся в октябре 2015 года.

Согласно финансовой отчетности за второй квартал 2025 года, выручка составила 95,36 миллиарда долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом на территории материкового Китая она составила 16 миллиардов долларов, что на 2% меньше, чем в 2024 году.

По информации аналитической компании IDC, в четвертом квартале 2024 года Apple стояла на первом месте по продажам смартфонов в Китае, занимая долю рынка в 17,4%. Однако во втором квартале этого года Apple опустилась на пятое место, покрыв 13,9% рынка.

Американскую копанию обогнали Huawei, поставив на рынки КНР 12,5 миллиона смартфонов и заняв долю в 18,1%, а также лидирующую позицию в списке, и китайские Vivo, OPPO и Xiaomi, которые забрали второе, третье и четвертое места соответственно.

Ранее пользователи Apple Watch обнаружили новую функцию оценки сна владельца в коде будущей операционной системы iOS 26. Предположительно, часы будут фиксировать продолжительность каждой фазы сна и на основе этих данных выставлять баллы. Пока официальных анонсов новой функции представлено не было.