Apple запретит звонить по видеосвязи без одежды

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Американская компания Apple добавила в бета-версию iOS 26 функцию, которая будет защищать от обнаженных видеозвонков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал 9to5Mac.

Новая функция может распознавать демонстрацию голого тела во время звонка по FaceTime. Когда алгоритм срабатывает, система автоматически приостанавливает вызов и отображает предупреждение. Пользователь может сам выбрать, завершить общение и продолжить звонок.

Изначально эта функция была частью системы родительского контроля для детских аккаунтов, но теперь доступна всем пользователям. Функцию можно включить в настройках, если перейти в "Конфиденциальность и безопасность" – "Предупреждение об откровенном контенте".

При этом в Apple заверили, что анализ видео осуществляется на устройстве, а данные не передаются на серверы компании.

Сейчас iOS 26 проходит бета-тестирование, релиз обновленной операционной системы ожидается в середине сентября.

Ранее стало известно, что Apple приступила к созданию прототипов первой складной модели iPhone. В июне компания перешла к этапу P1, который представляет собой начальную стадию разработки прототипа и переход к тестированию устройства. Работа на этом этапе будет продолжаться до конца 2025 года. Затем Apple приступит к фазам P2 и P3, каждая из которых займет примерно два месяца.