Apple добавила в iPhone давно существующую в Android функцию

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Apple добавили в iPhone с iOS 26 функцию, которая давно существует на Android, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал 9to5Mac.

При подключении iPhone к зарядному устройству на экране блокировки будет отображаться примерное время достижения 80% и 100%. Уточняется, что это будет полезно пользователям, которые используют зарядные устройства разной мощности, так как система будет адаптировать расчеты под текущую скорость зарядки.

Кроме того, эти параметры будут отображаться в "Настройках" в разделе "Батарея". При этом аналогичное нововведение давно реализовано в смартфонах под управлением Android.

Ранее сообщалось, что Applе работает над созданием нового приложения для видеоигр для iPhone. Оно должно выступить в роли централизованного хаба для игрового контента и функций, включая достижения, возможности общения и таблицы лидеров. По слухам, обсуждение разработки началось еще в 2024 году.