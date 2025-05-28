Bloomberg: Apple выпустит игровой хаб для iPhone до конца 2025 года

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Компания Apple работает над созданием нового приложения для видеоигр на iPhone, которое должно стать заменой Game Center. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на Bloomberg.

Со слов источника СМИ, корпорация представит обновленную платформу для управления мобильными играми 9 июня на конференции WWDC 2025, а на iPhone, iPad, Mac и Apple TV его предустановят к концу текущего года.

Инсайдер раскрыл, что приложение выступит в роли централизованного хаба для игрового контента и функций, включая достижения, таблицы лидеров и возможности общения. По его словам, обсуждение разработки началось еще в 2024 году.

Кроме того, приложение может быть связано с еще одним проектом Apple по созданию автономного магазина игр, независимого от App Store, писал ранее портал 9to5Mac.

В то же время компания стала владелицей своей первой игровой студии — канадской RAC7, которая известна по инди-проекту Sneaky Sasquatch для Apple Arcade. В студии работают всего два человека.

Еще один проект от Apple – смарт-очки – выйдет в свет в конце 2026 года. Устройство будет оснащено камерами, микрофонами и ИИ, аналогично Meta (компания признана в РФ экстремистской и запрещена) и Google.

Оно позволит снимать фото и видео, выполнять функции переводчика, навигатора, проигрывать музыку, отвечать на звонки и анализировать окружающую среду. В отличие от конкурентов, Apple не будет использовать дополненную реальность, а управление будет осуществляться через Siri.

