WSJ: Apple работает над нейроимплантом для управления гаджетами силой мысли

Фото: depositphotos/duha127

Американская компания Apple работает совместно с Syncron над нейроимплантом, при помощи которого можно будет управлять гаджетами силой мысли. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По его данным, компании разрабатывают устройство под названием Stentrode. Оно представляет собой стент, имплантирующийся в вену около двигательной коры мозга. Как указало издание, благодаря импланту десятки тысяч людей с заболеваниями смогут пользоваться гаджетами.

Устройство пока находится на ранних стадиях разработки и не может имитировать работу курсора. Однако, в отличие от имплантов Neuralink, Stentrode не вживляется напрямую в кору мозга.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о своей уверенности в том, что Neuralink сможет вживить человеку зрительный имплант Blindsight в течение 12 месяцев. Бизнесмен выразил надежду на то, что дальнейшие разработки компании смогут помочь вновь ходить людям с повреждениями позвоночника.

В конце марта Маск подтвердил планы Neuralink о первом в истории вживлении зрительного чипа в человеческий мозг. По словам предпринимателя, разрешение зрения пациента изначально будет низким. Однако в компании рассчитывают, что в будущем человек с имплантом сможет обладать "сверхчеловеческим" зрением.

