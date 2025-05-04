Маск: зрительный имплант Blindsight впервые вживят человеку в течение 12 месяцев

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Американский миллиардер, владелец компании Neuralink Илон Маск заявил о своей уверенности в том, что компания сможет вживить человеку зрительный имплант Blindsight в течение 12 месяцев. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

"Надеюсь, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позже в этом году", – отметил он в беседе с журналистами.

Кроме того, бизнесмен выразил надежду на то, что дальнейшие разработки компании смогут помочь вновь ходить людям с повреждениями позвоночника.

В конце марта Маск подтвердил планы Neuralink о первом в истории вживлении зрительного чипа в человеческий мозг. Как отметил бизнесмен, разрешение зрения пациента изначально будет низким. Однако в компании рассчитывают, что в будущем человек с имплантом сможет обладать "сверхчеловеческим" зрением.