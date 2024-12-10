00:59Технологии
Илон Маск заявил, что робот Optimus научился ходить по пересеченной местности
Фото: ТАСС/www.imago-images.de/IMAGO/CFOTO
Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla научился ходьбе по пересеченной местности благодаря использованию нейросетей. Об этом американский предприниматель Илон Маск сообщил в соцсети X.
"Теперь Optimus может ходить по сильно пересеченной местности, используя нейросети для управления своими электрическими конечностями", – поделился он.
Маск также продемонстрировал возможности робота, опубликовав видео, на котором Optimus спускается вниз с холма и поднимается вверх на него.
До этого Маск сообщил, что 29-летний Нолан Арбо, который стал первым человеком с вживленным в мозг чипом Neuralink, чувствует себя хорошо. Мужчина рассказывал, что пользуется чипом почти весь день.
Устройство позволило ему управлять смартфоном и компьютером, применяя силу мысли. По словам Маска, в первую очередь данный чип был создан для людей, лишенных возможности использовать конечности.
Позже второй пациент также получил имплант в мозг от компании. Как поделился Маск, в мозгу второго пациента работают 400 электродов.
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