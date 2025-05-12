China Daily: житель Китая без конечностей смог управлять компьютером при помощи нейрочипа

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Житель Китая без конечностей смог управлять компьютером с помощью чипа, имплантированного в мозг. Об этом пишет China Daily со ссылкой на медицинскую компанию StairMed.

Мужчина потерял конечности в результате несчастного случая. Как отмечает издание, его случай является первым в КНР испытанием подобного интерфейса на людях.

"Теперь я могу управлять компьютером посредством мысли. Ощущение, будто мои намерения напрямую преобразуются в действия", – сказал мужчина.

В материале уточняется, что после месяца тренировки он мог успешно играть в шахматы и гоночные видеоигры.

Процедура встраивания чипа включала в себя установку в мозг двух тонких электродов, которые после этого были подключены к встроенному в череп импланту. Именно нейроимплант передает сигналы мозга на внешние устройства.

По словам соучредителя компании, дальнейшим шагом будет увеличение числа испытуемых для расширения статистики.

Ранее врачи в китайском городе Фуян вживили мужчине так называемый чип трезвости. Пациентом стал 40-летний мужчина, который более 20 лет потреблял алкоголь. Имплант является не электронным устройством, а представляет из себя набор из лекарственных гранул. Врач имплантировал 10 гранул препарата в подкожный жировой слой в нижней части живота пациента.