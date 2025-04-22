China Daily: врачи в Китае вживили мужчине чип трезвости

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Врачи Третьей народной больницы в китайском городе Фуян вживили мужчине так называемый чип трезвости, передает China Daily.

В издании уточнили, что имплант является не электронным устройством, а представляет из себя набор из лекарственных гранул. После операции из гранул постепенно высвобождается налтрексона гидрохлорид. Он подавляет психологическую тягу к алкоголю.

Пациентом стал 40-летний мужчина, который более 20 лет потреблял алкоголь. За этот срок его девять раз госпитализировали для лечения, однако каждый раз состояние мужчины снова ухудшалось.

"Избыточное употребление алкоголя сделало его раздражительным, что часто приводило к ссорам с семьей и причиняло им страдания", – сообщил врач по фамилии Чжоу.

Инновационное лечение, которое внедрила больница Фуян, уже применяют в больницах других городов. Узнав о такой возможности, пациент обсудил ее с семьей и решил пройти процедуру.

Операция состоялась 8 апреля под местной анестезией и заняла менее пяти минут. Врач имплантировал 10 гранул препарата в подкожный жировой слой в нижней части живота пациента. Уточняется, что обычно он начинает действовать в течение четырех часов и продолжает высвобождаться в организме более шести месяцев.

Между тем ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна публично признался в алкоголизме и том, что борется с этим. Причиной признания стали подозрения после нескольких инцидентов, когда замминистра испытывал трудности с координацией и речью в общественных местах.

По данным СМИ, агентство внутренней безопасности проводит проверку после признания министра.