Замглавы МИД Польши Шейна публично признался в алкоголизме

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/Andrzej Jan Szejna

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна публично признался в алкоголизме и том, что борется с этим. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Причиной признания стали подозрения в злоупотреблении алкоголем, появившиеся из-за нескольких инцидентов, когда замминистра испытывал трудности с координацией и речью в общественных местах. Дипломат извинился перед всеми, кого затронула его проблема, а также поблагодарил за оказанную поддержку.

Из-за признания, указывают польские СМИ, агентство внутренней безопасности проводит проверку, имел ли Шейна доступ к секретной информации, в том числе связанной с НАТО.

Ранее дочь американского поп-исполнителя Майкла Джексона 26-летняя актриса и певица Пэрис рассказала, что была зависима от спиртного и наркотических веществ. Однако, по ее словам, она уже пять лет воздерживается от вредных привычек. Как указала Пэрис, отказ от зависимостей позволил ей писать музыку, наслаждаться жизнью, смеяться и улыбаться.