Дочь Майкла Джексона призналась в своих зависимостях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/parisjackson

Дочь американского поп-певца Майкла Джексона 26-летняя актриса и певица Пэрис призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков, но уже пять лет воздерживается от вредных привычек. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети артистки.

Певица опубликовала видео с признанием. По словам актрисы, она благодарна себе за отказ от зависимостей, что позволило ей писать музыку, наслаждаться жизнью с домашними животными, доверять другим людям, смеяться и улыбаться.

"Сказать, что я благодарна, было бы неудачным эвфемизмом", – добавила она.

В комментариях тетя певицы Ла Тойя, старшая сестра Джексона, выразила восхищение и гордость за племянницу и ее успехи.

Между тем 16 кассет с неизданными песнями Джексона обнаружил на складе житель штата Калифорния, бывший сотрудник дорожного патруля Грег Масгроув.

По данным СМИ, на кассетах содержатся 15 треков, которые датируются 1989–1991 годами. Из них около 12 песен были записаны полностью и две ограничены лишь припевом, еще одна не указывается. Несмотря на то что стоимость находки еще не оценена, Масгроув планирует обратиться в 4 крупных аукционных дома для продажи кассет.