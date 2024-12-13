В США обнаружили неизданные песни Майкла Джексона

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Житель штата Калифорния, бывший сотрудник дорожного патруля Грег Масгроув обнаружил на складе 16 кассет с неизданными песнями американского поп-певца Майкла Джексона. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Он нашел кассеты на заброшенном складе, который недавно был приобретен его другом в районе Ван-Найс в Лос-Анджелесе. До этого помещением владел продюсер американского исполнителя Брайан Лорен, чей голос тоже можно услышать на записях.

По данным СМИ, на кассетах содержится 15 треков, которые датируются 1989–1991 годами. Из них около 12 песен были записаны полностью и две ограничены лишь припевом, еще одна не указывается. Несмотря на то что стоимость находки еще не оценена, Масгроув планирует обратиться в 4 крупных аукционных дома для продажи кассет.

Более того, как утверждают журналисты, Масгроув может стать единственным, кто слышал неизданные треки, так как юрлицо исполнителя Jackson Estate по неизвестным причинам отказалось покупать кассеты у мужчины. Хоть он и имеет право на перепродажу песен, но авторские права на них все равно будут оставаться за юридическим лицом Джексона, отмечает издание.

Ранее кожаную черно-белую куртку Джексона из рекламы Pepsi, которую показывали в 80-е годы XX века, продали на торгах лондонского дома Propstore Auction за более чем 305 тысяч долларов.

Также была продана за 298 тысяч долларов на аукционе в Нью-Йорке и другая куртка Джексона с черными ремешками и серебряными застежками-молниями, в которой артист выступал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour 1987–1989 годов.

