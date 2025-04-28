Маск заявил, что роботы-хирурги могут заменить врачей в течение 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роботы-хирурги смогут превзойти по эффективности врачей в течение пяти лет. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, сообщает МК.

В качестве подобных автоматизированных систем предприниматель назвал роботов, которые разрабатывает его компания Neuralink. По мнению Маска, существующие модели уже справляются с рядом операций, а в перспективе достигнут уровня квалифицированных специалистов.

Он также добавил, что в будущем большинство операций будут проводиться с использованием таких технологий, чтобы минимизировать риск ошибок.

В начале прошлого года Маск сообщил, что первый пациент, которому вживили в мозг чип Neuralink, чувствует себя хорошо. При этом 29-летний Нолан Арбо, парализованный ниже плеч, рассказывал, что использует устройство почти весь день. После этого устройство вживили в мозг второму пациенту.

Бизнесмен также подтвердил планы Neuralink о первом в истории вживлении зрительного чипа Blindsight в человеческий мозг. По его словам, разрешение зрения пациента изначально будет низким. Однако в компании рассчитывают, что в будущем человек с имплантом сможет обладать "сверхчеловеческим" зрением.